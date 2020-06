Marani: “Hakimi? Una buona notizia per il calcio italiano. È perfetto per Conte. L’Inter…”

Dagli studi di Sky Sport, Matteo Marani commenta l’arrivo di Hakimi all’Inter. Per il giornalista l’acquisto del giocatore da parte del club nerazzurro è anche un segnale per il calcio italiano: “Questa è una buona notizia perché stiamo portando in Italia giocatori di qualità, giovani e di grande prospettiva. Il giocatore è perfetto per Conte perché può giocare benissimo come laterale nei cinque di centrocampo. Conte è stato molto accontentato come giusto che fosse. L’Inter sta facendo tutti gli sforzi possibili per arrivare a vincere e questo va riconosciuto alla società e a Zhang”.

(Sky Sport)