Marani: “Stagione Inter finora deludente. Conte e il calendario? Poco rispetto per Marotta”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato così delle ultime vicende in casa Inter:

“L’Inter deve provare a vincere l’Europa League perché cambia i giudizi sulla stagione, per ora è deludente. L’Inter ha preso un allenatore per vincere e che ha fatto la differenza. Conte ha avuto la possibilità di vincere quello scudetto, sarebbe bastato che alla ripresa post-lockdown fare gli stessi punti dell’Atalanta. L’Inter ha perso lo scudetto nelle sei partite pareggiate in casa. Sei partite contro squadre di media fascia. La grande forza di Conte alla Juve è stata in casa, ha sempre fatto più punti in casa. Qui l’Inter si è fatta sfuggire di mano troppe partite, non ha avuto il killer instinct. Ed è mancato anche il giocatore che è stato Dybala, non lo è stato Eriksen. Conte in cuor suo sa che la Juve era battibile, immagino cosa sarebbe successo con lo scambio Dybala-Icardi…”.

VINCERE – “L’Inter è una squadra che ha messo le basi per vincere, ha la miglior difesa e ha vinto più partite in trasferta. All’Inter non manca molto, Conte deve calibrare perfettamente la comunicazione. Deve stare attento a non spallare, quella dei calendari è un’uscita sbagliata e poco rispettosa verso Marotta. Il rapporto tra i due è perfetto, ma Conte non deve eccedere nella comunicazione”.