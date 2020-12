Marani: “L’Inter può vincere questo scudetto. Napoli fortissimo, ieri successo importante”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Matteo Marani, noto giornalista, ha commentato così l’importante vittoria dell’Inter di ieri sul Napoli: “Conte è il fattore attraverso cui leggiamo questo campionato: è stato preso dall’Inter per vincere lo scudetto. Sono partiti troppo frettolosamente i processi a Conte, non ha mai fatto cose straordinarie in Champions: ha quasi sempre vinto il campionato, cosa di cui l’Inter ha bisogno. Sta venendo fuori la sua Inter, la svolta è stata Sassuolo: Conte è tornato lui. L’Inter è passata da un’inutile possesso palla ad avere equilibrio: non prende gol e fai fatica a segnargli.

E ieri ha vinto contro quella che io giudico, insieme a Inter e Juve, la squadra più forte del campionato: il Napoli è fortissimo. La vittoria di ieri è importantissima. Sono sempre stato coerente: c’è una squadra che è la più forte, la Juventus. Poi altre squadre forti come la Juve: il Napoli e l’Inter. L’Inter sta in questo gruppo perché ha Antonio Conte che può fare la differenza. I valori nel calcio escono alla distanza: il Milan sta iniziando a pagare le assenze di Ibra e Kjaer. L’Inter, che ha chiuso ad agosto dando un segnale di forza, ha fatto un buon mercato e ha in panchina Conte.

In quel mese e mezzo in cui Conte faceva Guardiola, cercava il possesso palla e si allontanava dalla sua filosofia. Ha messo il trequartista, il centrocampo prendeva imbucate anche perché la difesa dell’Inter non è in grado di difendere in campo aperto: l’Inter non ha De Ligt. Ha trovato un equilibrio che è vicino allo spirito di Conte. Col Bologna una cosa mi ha incuriosito: anche lì è stata sotto nel possesso. L’Inter faceva la partita, oggi ha imparato a rischiare di non farla: ieri ha fatto 4 tiri, col Parma 23. Sensi è un giocatore importantissimo da cui può ricavare molto in questa fase: l’Inter può vincere questo scudetto“.