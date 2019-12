Cassano: “Conte un fuoriclasse, Esposito ha il fuoco dentro. L’Inter vincerà lo Scudetto”

Antonio Cassano ne è convinto e lo ribadisce: l’Inter vincerà lo Scudetto. Anche e soprattutto per il fuoriclasse che siede sulla panchina nerazzurra e che porta il nome di Antonio Conte. L’ex attaccante lo ha detto nuovamente ai microfoni di Sky Sport:

“Lo dico già da fine agosto: l’Inter vincerà lo Scudetto, perché ha un allenatore che è un fuoriclasse allo stato puro che ti porta 15-20. Me l’aspettavo lì davanti, perché Conte ti mette il fuoco dentro. E’ un allenatore che si sposa benissimo con l’idea dell’Inter. Lukaku? Devo essere sincero, non pensavo iniziasse così bene. E’ sempre stato un buon giocatore, lavora per la squadra ed è molto intelligente. Dopo poco, parla già molto bene italiano. Lautaro è molto forte, ne sentiremo parlare per 10-15 anni. Vanno dati i meriti ad Ausilio per averlo preso. Esposito? Essere in una grande squadra e giocare a San Siro non è mai facile. Questo ragazzo ha il fuoco dentro, ha tanta voglia di fare, tante qualità. Ma deve crescere pian piano. E’ una fortuna per lui avere Conte come allenatore, lo farà crescere alla grande. Lui è perfetto per il modulo del suo allenatore“.

(Fonte: Sky Sport)