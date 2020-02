Marani: “Derby, per l’Inter indico tre nomi su tutti. E dico che Conte è il numero uno se…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Matteo Marani si è proiettato al derby di domenica sera tra Inter e Milan, analizzando il momento delle due squadre. Ecco le sue parole in particolare sul periodo dei nerazzurri:

“Nel derby ci saranno due campioni in particolare: Lukaku, che sta trascinando l’Inter ed è l’uomo più contiano di questo gruppo, un top sotto tutti i punti di vista. Ha zittito tutti quelli che avevano dei dubbi sull’investimento fatto in estate per lui; dall’altra parte, nel Milan, c’è un fenomeno che è Donnarumma, che ha 21 anni ma che è alla quinta stagione da titolare nel Milan. Barella? E’ un gregario di lusso, un uomo di grande sostanza e spessore. E’ uno che parte non per stare sotto i riflettori, ma alla fine ci sta. Ha dimostrato la personalità per essere da Inter. Conte è il regista, la mano che ha disegnato questa Inter. Quando hai bisogno di cambiare subito una squadra, vincere e fare una rivoluzione, Conte è il numero uno. De Vrij è il giocatore più importante in difesa, quello più continuo. Anche se non prende sempre la scena, è di livello altissimo“.

(Fonte: Sky Sport)