Inter, Marani: “Scudetto? Nulla è scontato: incognita coronavirus. Il ritmo…”

Il giornalista ha spiegato che i nerazzurri dovranno continuare a volare dopo la pausa per garantirsi la vittoria del titolo

Dopo la seconda partita di qualificazione ai Mondiali dell'Italia, Matteo Marani ha parlato tra le altre cose anche di Sensi che ha giocato da titolare la sfida contro la Bulgaria. «Ha giocato poco in questa stagione, nelle ultime sette gare non ha giocato. Lui non è un play, è una mezzala bravissima. Mi spiace vederlo giocare poco per le sue qualità, è un calciatore fortissimo. Lo ha fatto lui al posto di Locatelli, poi è entrato Locatelli e ha fatto altrettanto bene».

Non do nulla per scontato in questo campionato. A partire dalla vicenda covid19 che ad Appiano ha colpito in questa fase qui. Il covid19 sconsiglia qualsiasi certezza sul campionato. Ma i valori del torneo stanno emergendo e l'Inter ha avuto innanzitutto Conte che ha dimostrato di essere un valore aggiunto. Poi dalla parte della sua squadra, poi l'Inter ha avuto meno infortuni. Il terzo elemento decisivo è stata la tanto criticata uscita dalle Coppe. Ma si è dimostrato il passaggio più importante per i nerazzurri, il cambio di passo è lì. La svolta è arrivata ed è stato un vantaggio non indifferenti. Quando può preparare la partita per una settimana intera Conte non ha eguali. La formazione nerazzurra, un anno fa, perse la possibilità di vincere lo scudetto proprio con il Bologna. Alla fine la Juve di Sarri aveva rallentato e la lettura di un punto di differenza rischia di essere fuorviante. La squadra nerazzurra ora per tenere il passo scudetto deve tenere un ritmo alto, è in grado di farlo, ma il Milan dietro c'è.