Marani: “Voto alto al mercato dell’Inter. Eriksen grandissimo giocatore. Adesso Conte… “

Presente negli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha commentato il mercato dell’Inter. Il giornalista apprezza lo sforzo della società nerazzurra che ha preso giocatori funzionali, Eriksen su tutti:”Il voto al mercato dell’Inter è molto alto. Conte può essere soddisfatto e contento, probabilmente vorrebbe ancora un pezzo per l’attacco. L’Inter ha fatto un investimento serio e tutto sommato ha pagato poco il valore di Eriksen, un grandissimo giocatore che sposta tanto la squadra. Secondo me un mercato migliorativo, la richiesta dell’allenatore è stata soddisfatta e va apprezzato lo sforzo della società. È un’Inter che ha messo molti soldi sul mercato per dare a Conte i giocatori che voleva. È vero che non ha preso mezzo Real Madrid, ma Conte può essere soddisfatto e adesso il suo problema è che è ancora più obbligato a giocarsela, a questo punto aumentano le aspettative. Qualcosa in più forse è legittimo aspettarselo, l’Inter è strutturata almeno per stare in scia alla Juve”.

(Sky Sport)