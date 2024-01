Marchegiani: “Conte buona soluzione per tutti i club. Impronta chiara: all’Inter…”

Le parole dell'ex portiere sul possibile rientro in Serie A del tecnico. Ha parlato anche di Mourinho

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, a Skysport, ha parlato del futuro di Conte e anche di Mourinho, allenatori che hanno entrambi un passato all'Inter. «Conte al Milan è buona soluzione? Antonio sarebbe una buona soluzione per qualunque squadra, dovunque è andato ha ottenuto risultati ha dato un'impronta chiara, anche subito, e ha creato una situazione che è stata poi vincente nel proseguo. All'Inter non è andata forse così ma ha lasciato una squadra forte», ha sottolineato.