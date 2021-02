Marchegiani: “Eriksen ha fatto il regista in semifinale CL, non può farlo contro il Benevento?”

Christian Eriksen può fare il ruolo di regista. Ne è convinto l’ex portiere Luca Marchegiani che, intervenuto come di consueto al Club di Sky Sport, ha dichiarato:

“Eriksen? Ha fatto quel ruolo nella semifinale di Champions League contro l’Ajax, non può farlo contro il Benevento? Conte mi ha dato la sensazione di voler tirar dentro più giocatori possibili. Si è reso conto che, visto che non può andar via, vuole che sia una risorsa. Non può diventare un titolare dell’Inter, ma può essere quel giocatore che dà quel qualcosa di diverso quando servirà alla squadra“.

(Fonte: Sky Sport)