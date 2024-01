"Ha un centrocampo meraviglioso: Mkhitaryan, per mia colpa, l'ho sempre considerato un giocatore con caratteristiche da accelerazioni, ma è un centrocampista che ha una conoscenza del gioco superiore agli altri. Fa sempre la cosa giusta.

