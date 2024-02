Luca Marchegiani, ex calciatore, è intervenuto a Sky Calcio Club per parlare del momento dell'Inter e non solo

Luca Marchegiani, ex calciatore, è intervenuto a Sky Calcio Club per parlare del momento dell'Inter e non solo: "L'Inter è estremamente brava a creare superiorità sugli esterni, sempre. Anche se tu prepari la partita, è difficile che riesci a fermarli. L'Inter ha tanti giocatori: quando parlo di squadra forte non dico solo i giocatori, dico anche la società e l'allenatore forti. Inzaghi non solo all'Inter ha fatto crescere i giocatori.