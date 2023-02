Marchegiani: “Inter, primo tempo imbarazzante. Una squadra evoluta non può…”

Intervenuto a Sky Sport 24, Luca Marchegiani ha commentato in termini piuttosto duri la brutta sconfitta dell'Inter di Inzaghi a Bologna

"Guardando le partite dell'Inter, ho l'impressione che puntino molto più sulle coppe. Il primo di oggi è stato imbarazzante, brutto brutto. Una squadra evoluta tecnicamente e tatticamente non può prendere un gol così. Turnover? Non posso pensare che se per esempio giochi Brozovic al posto di Barella si comprometta tutto. Questi sono grandi giocatori".