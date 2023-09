Marchegiani: “Inter-Milan inizio convincente. Il derby potrebbe essere segnale…”

Anche Luca Marchegiani ha parlato della nuova Champions in arrivo ai microfoni di Skysport e si è riferito all'ultima stagione delle italiane in Coppa con Inter e Milan arrivate in semifinale e nerazzurri in finale a Istanbul poi sconfitti dal City di Guardiola.

«Dopo la stagione straordinaria dell'anno scorso credo che sia una tendenza e non sia un episodio isolato. Credo che i nostri allenatori possono anche ad alto livello allestire la squadra e presentare formazioni credibili e squadre in grado di arrivare in fondo e sicuramente lo auguro a tutti i nostri club. Credo che dopo questa prima sosta per le Nazionali le squadre debbano mostrare cosa sono. Un antipasto si è capito con Inter e Milan che hanno cominciato in maniera convincente la stagione e il derby potrebbe essere piccolo segnale di come potrebbe finire. Anche il Napoli, anche se non è partito con i favori dei pronostici ha mostrato di saper giocare bene e a Genoa si giocherà una gara interessante perché per battere i rossoblù sembra giocare bene. E poi anche Juve-Lazio è un big match», ha detto l'ex portiere oggi opinionista per il canale satellitare.