Marchegiani: “Sommer, forza mentale e reattività. Il confronto con Szczesny…”

“Sono due portieri fortissimi. Szczesny ha un curriculum straordinario, alla Roma ha messo in panchina Alisson e alla Juve Buffon. È tecnico e ha un fisico importante. Fa sembrare semplici cose difficili. Sommer non avrebbe la struttura da portiere moderno, ma compensa con la forza mentale. Ha una testa incredibile, che gli permette di tirare fuori la grande parata nel momento più duro. E stupisce la sua reattività sui tiri ravvicinati”.

Il derby d’Italia passerà anche da loro, e non solo dalle parate (87 a 85 per il polacco finora) ma anche dai piedi: Szczesny ha effettuato 70 rilanci, mentre Sommer è a 40:

“Sono dati che dipendono dalle caratteristiche delle duesquadre. Per Inzaghi è importante avere un portiere con un’attitudine a giocare la palla con i piedi, approccio molto diffuso oggi. Allegri ha bisogno di un portiere che trasmetta particolare sicurezza ai compagni, di grande personalità”.

