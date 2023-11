Marchegiani: “Juve non da scudetto, l’obiettivo è la top 4. Allegri ci gioca ma…”

Le parole di Luca Marchegiani ai microfoni di Sky Sport in merito alla lotta scudetto tra Inter e Juventus

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato così di Juventus e Inter, in lotta per il primo posto:

"Adesso la Juve non ha una rosa da scudetto, vediamo a gennaio. Adesso la rosa non è paragonabile alle altre. Allegri un po' ci gioca ma al 90% ci crede che non deve alzare troppo l'obiettivo, l'obiettivo è la Champions. Inter e Juve stanno facendo meglio di altre. L'Inter è allenata bene ed è gestita bene, diamo merito alla gestione e alla preparazione"