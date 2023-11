Stampa Uk – United sull’ex Inter Gabigol: si pensa ad uno scambio. Occhi anche su Taremi

Gabigol ritenta la fortuna in Europa? Stando a quanto scrive il Mirror potrebbe ripartire, già a gennaio, dal Manchester United. Il club inglese avrebbe dato il via allo scambio con Anthony. Sul sito del quotidiano inglese si legge: "I Red Devils fanno fatica a segnare con Rashford e anche i gol di Hojlund, Garnacho e Martial fanno fatica ad arrivare. Per questo c'è un piano pronto per gennaio tenendo conto del fair play finanziario. Per questo si pensa ad accordi a prezzi ridotto o con formule particolari per avere più opzioni in attacco".