Al Club a Sky Sport, l’ex portiere Luca Marchegiani ha parlato così della vittoria dell’Inter per 4-0 a Salerno. “Lautaro si smarca bene e poi finalizza bene, ma la palla come gli arriva. Lautaro è bravo, abbiamo il vizio di catalogare i calciatori, non ci dimentichiamo che non era giovanissimo quando è arrivato in nerazzurro e con Spalletti non giocava, metteva Icardi".