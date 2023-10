Al Club a Sky Sport, l’ex giocatore Giancarlo Marocchi ha parlato così della vittoria dell’Inter per 4-0 a Salerno. “Il tocco sul primo gol lo fanno Lautaro e pochi altri, quello scavetto. Thuram lavora fuori e il Toro in area, per me va fatto 9 volte su 10. Nelle prime partite era quasi l’opposto, per favore: Martinez non va stancato, deve essere il padrone dell’area di rigore", le sue dichiarazioni.