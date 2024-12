L'Inter scende in campo a Leverkusen contro il Bayer per provare ad avvicinare la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions

"L'Inter vuole evitare i playoff come tutte le big. Ci stiamo abituando a vedere due Inter, una in campionato e una in Champions League. Mi aspetto che stasera possa fare il colpo".