Cambiasso: “L’Inter deve fare molta attenzione ad una cosa in particolare”

Le parole di Esteban Cambiasso ai microfoni di Sky Sport in vista della partita tra l'Inter e il Bayer Leverkusen

"L'Inter non si può rilassare per l'assenza di Boniface, una delle caratteristiche più forti di questo Leverkusen è proprio la bravura negli inserimenti dalla seconda linea. Lo dico per esperienza personale, è uno dei movimenti più difficili da difendere e quello che l'Inter ha sofferto finora, penso al gol nel derby e quelli con la Juventus"