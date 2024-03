Le parole del giornalista: "A prescindere da come finirà può diventare un’occasione per un’ulteriore sensibilizzazione”

Non bisogna chiaramente dare un giudizio affrettato, anche se il difensore del Napoli qualcosa deve aver sentito. Paradossale che il tutto sia accaduto nella giornata contro il razzismo. Ora se la cosa dovesse essere confermata ci saranno delle conseguenze secondo protocollo. In ogni caso si può prendere ad esempio la vicenda scommesse, con Tonali e Fagioli che hanno indubbiamente sbagliato, ma hanno ammesso le loro colpe e ora sono addirittura “testimonial” per la lotta alla ludopatia. A prescindere da come finirà può diventare un’occasione per un’ulteriore sensibilizzazione”.