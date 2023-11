Marchetti: “Inter, prestazione da tragica a quasi eroica. Ora serve battere la Real Sociedad”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti ha parlato della prestazione dell'Inter ieri a Lisbona contro il Benfica in Champions League

"La formazione schierata da Inzaghi per la trasferta in Portogallo è servita a tante cose. Prima di tutto ancora a far capire quanto la rosa nerazzurra sia profonda e di qualità. Cambiare cosi tanti giocatori e riuscire comunque a fornire una prestazione del genere non è affatto scontato. Se soprattutto alla fine del primo tempo sei sotto di 3 gol. Se l'Inter avesse perso avremmo certamente avuto da ridire: l’approccio, l’incapacità di sfruttare le occasioni di una stagione, aver sottovalutato un avversario. E invece la partita da tragica diventa quasi eroica".