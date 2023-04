Marchetti (Sky): “Inter, partita perfetta. Inzaghi ha scoperto punti deboli Benfica”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Luca Marchetti ha commentato la bella vittoria dell'Inter a Lisbona contro il Benfica

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Luca Marchetti ha commentato la bella vittoria dell'Inter a Lisbona contro il Benfica:

"Inzaghi (e l’Inter in generale) è riuscito a scoprire tutti i punti deboli (non molti a dire la verità) della squadra portoghese. E se ne torna a casa con due gol di vantaggio, con una grande parata di Onana nel finale che da gloria anche alla prestazione difensiva e non soltanto a un gioco offensivo che si è (finalmente) sbloccato".