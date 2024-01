Le parole del giornalista: "Io ho la convinzione che il Milan abbia in testa dei profili diversi, come Thiago Motta e Palladino"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti, esperto di mercato, ha parlato così delle voci su Antonio Conte al Milan a fine stagione: "Non ci risulta nulla e onestamente mi sembra anche complicato. Quello delle panchine sarà comunque un bel Valzer, sia in Italia che all'estero. Io ho la convinzione che il Milan abbia in testa dei profili diversi, come Thiago Motta e Palladino. Non dimentichiamoci che quando hai Conte allenatore devi anche orientare il mercato in un certo modo".