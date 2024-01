Criscitiello: “Pioli, fiducia Milan è finita: ecco la verità tra Conte e T. Motta”

Nel suo editoriale su Sportitalia, il noto giornalista Michele Criscitiello ha parlato anche del futuro della panchina del Milan. “Pioli ha il contratto ma la fiducia di club e tifosi è finita. Ha fatto un grande lavoro ma già la scorsa estate bisognava cambiare. Thiago Motta è un grande allenatore, c'è anche la Juventus che lo segue, ma il Milan ha bisogno di andare a colpo sicuro. Se in società hai voluto fare giustamente delle scommesse, non ultima la figura di Ibra come dirigente, in panchina devi andare sul sicuro. Il nome di Antonio Conte resta caldo, il Milan ha la precedenza ma nel frattempo qualcuno dovrebbe fare passi avanti. Conte resta nel mirino di Roma e Napoli, continua a studiare e ad aggiornarsi ma se Furlani chiama si sblocca tutto”, si legge.