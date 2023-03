Marchetti: “Conte? Bisogna capire le intenzioni. Andò via dall’Inter perché…”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare anche del futuro di Antonio Conte. Queste le sue considerazioni in merito: “Io non so se oggi Conte a livello economico può essere un allenatore sostenibile dalle italiane. Bisognerà vedere se avrà intenzione di abbassare il suo ingaggio, ricordiamo che lui lascia l’Inter perché non vede più le prospettive che gli erano state presentate due anni prima per essere competitivi in Italia e in Europa.