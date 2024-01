Marchetti: “Inter non tambureggiante per merito del Napoli. Rapuano? Dico…”

Le parole del giornalista: "I nerazzurri però sono stati in grado di gestire i ritmi della partita. Era una finale e come tale è stata giocata"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti, giornalista, ha parlato così della prestazione di Rapuano in Inter-Napoli di ieri: “Devo dire però che spesso parliamo più dell’arbitro di ciò che accade in campo. Ieri è stata una partita intensa, con il Napoli che ha cercato in qualsiasi modo di frenare l’Inter. Io resto però convinto che se l’Inter vince non è sempre per merito dell’arbitro. Certamente c’è un rapporto che dev’essere rivisto tra VAR e arbitro di campo, però questo è un discorso generale e non legato esclusivamente alla partita”.