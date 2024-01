TS – Inter, obiettivo Supercoppa… da favorita: perché la Juve ora può aspettare

La - seconda - stella polare da inseguire fino a fine maggio. Non sarà una partita banale. Anzi, anche se non lo si dice pubblicamente, in casa Inter considerano quella con la Lazio, in grande forma, una sorta di finale anticipata. Essendo poi una rivale non banale per Inzaghi, ecco spiegato perché il tecnico questa sera schiererà la migliore formazione possibile, rimandando il turnover per qualche titolare affaticato all’eventuale finale di lunedì. Ma prima bisogna vincere con la Lazio e in questo trofeo l’Inter non c’è mai riuscita, perdendo le finali del 2000 (4-3 per i biancocelesti) e 2009 (2-1). Inzaghi, però, sa come si fa, avendo già raccolto ben quattro Supercoppe italiane nella sua carriera da allenatore. Vincendo anche questa edizione, diventerebbe il primatista di tutti i tempi allungando su Capello e Lippi, a quattro come lui. Per altro Inzaghi la sua seconda Supercoppa il 22 dicembre 2019 l’ha conquistata proprio a Riad contro Maurizio Sarri. Allora Simone era sulla panchina della Lazio, Sarri su quella della Juventus e finì 3-1 per i biancocelesti.