Marchetti: “Alla Juve serve un centravanti con le caratteristiche di Lukaku”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti, giornalista, ha parlato così del possibile arrivo di Romelu Lukaku alla Juventus: "Oggi c’è una narrazione che vede Allegri come quello che non ha fatto rendere Vlahovic e credo che in parte sia vero. Ti dico però anche il contrario, ovvero che Vlahovic nel mondo Juve non è riuscito a rendere come fatto nel mondo Fiorentina. Io penso che sia un grande talento più adatto a un altro tipo di gioco, mi sento di dire che alla Juventus servirebbe un centravanti con le caratteristiche di Lukaku perché ti attacca la profondità e ti fa salire la squadra. La Juve sta facendo questo ragionamento senza la carta d’identità perché la Juve deve vincere in Italia".