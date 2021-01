Marchetti: “Lautaro niente firma, ma parti d’accordo sul rinnovo. Bastoni? Inter pronta a scrivere”

Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato, ha fatto il punto sulla situazione in casa Inter e sui rinnovi dei nerazzurri su Tmw:

“Passi in avanti invece in casa Inter per il futuro. Si è parlato soprattutto di rinnovi. Sono arrivati in sede infatti gli agenti di Lautaro Martinez. Incontro durato circa un paio d’ore, incontro programmata da tempo ma che il Covid aveva di fatto rimandato. Non è arrivata la firma, ma le parti si sono trovate d’accordo sulla volontà di rimanere e di rinnovare (e adeguare) il contratto, al netto delle pretendenti che Lautaro ha avuto (Barcellona) e che magari avrà anche il futuro. E’ chiaro che la situazione economica attuale e nello specifico quella della società nerazzurra non accelera i tempi. Ma la volontà c’è. L’altro giocatore di cui si è parlato è Bastoni. Anche lui deve rinnovare, anche per lui la voglia di rimanere nella squadra nerazzurra c’è e anche per lui l’Inter è pronta a scrivere. Più facile per le cifre, certamente più basse che quelle di Lautaro. Quindi in teoria potremmo dire più avanti”.