Marchetti: “Inter troppo discontinua, così si dà vantaggio alle concorrenti”

“È troppo discontinua. La squadra di Inzaghi aveva la possibilità di poter mettere le mani su un vantaggio importante per la corsa alla prossima Champions. Così si dà energia alle dirette concorrenti: Lazio e Roma non hanno continuità ma sono lì, l’Atalanta è in forma, la Juventus senza penalizzazione sarebbe in piena corsa dopo un inizio disastroso, questo vuol dire che qualcosa che non va c’è. Ieri tra Inter e Samp non doveva esserci storia, eppure è arrivato il pareggio”.