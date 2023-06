Marchetti: “Italia? Direi di provare con Spalletti, ma sono condizionato dai risultati”

Le sconfitte dell’Under 20, dei club nelle finali europee e di ieri della Nazionale cosa ci hanno lasciato?

“La Nazionale Under 20 non era mai arrivata così in alto e ha dimostrato un potenziale veramente importante, basta citare Pafundi e Casadei solo per dirne due. La Nazionale invece ci rende più pessimisti, dopo la vittoria dell’Europeo che ci ha riempito di orgoglio l’Italia è regredita come un gambero. C’è contraddizione nelle scelte di Mancini, è vero che stiamo cercando il talento. Lì davanti c’è solo Immobile, dietro non abbiamo elementi importanti e anche lui ha caratteristiche particolari che non gli hanno permesso di rendere sempre al meglio in Nazionale. Anche dietro abbiamo qualche buon giocatore, mentre la caratura europea è a centrocampo. Fino a dove può arrivare però il lavoro di Mancini se non c’è il talento? Abbiamo sempre avuto giocatori di talento, la vera domanda a cui non ho risposta è ‘dove sono finiti i talenti italiani?’”