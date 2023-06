Marchisio: “Casadei è pronto. Sarei felice di vedere Frattesi alla Juve”

Intervenuto ai microfoni di TuttoSport, Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato così di Cesare Casadei e Davide Frattesi: «Casadei l’ho potuto ammirare ai Mondiali in Sud America. Non mi ha sorpreso il talento ma la sua crescita personale, credo merito anche dell’esperienza all’estero. È pronto. C’è lui, ci sono ragazzi come Miretti, Fagioli e Rovella. E poi c’è anche un altro giocatore che a me piace tanto che è Frattesi che è sul taccuino di molte società. Sarei molto felice di vederlo alla Juventus anche perché ci lega una forte amicizia. Mi auguro che possa finalmente avere l’opportunità di giocare ad alti livelli perché lo merita. Ne ha bisogno anche il suo percorso: gli serve una squadra che lo faccia crescere a livello internazionale».