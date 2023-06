GdS su Frattesi: “Si è promesso all’Inter: oggi incontro Sassuolo-Juve ma…”

La cessione di Marcelo Brozovic all'Al-Nassr sembra imminente e, non appena sarà ufficializzata, sbloccherà l'arrivo in nerazzurro di Davide Frattesi . Il centrocampista del Sassuolo, nonostante vari sondaggi e tentativi di altri club, vuole solo l'Inter:

"L’Inter ha voluto dall’inizio fare in fretta anche per evitare di rivivere un altro caso Bremer, quando il ferro non fu battuto finché era caldo. E, a testimonianza del fatto che le insidie sono comunque dietro l’angolo, va registrato l’appuntamento che la Juve ha fissato con gli emiliani per oggi proprio per parlare dell’azzurro. È stato, però, lo stesso Frattesi a mettere rapidamente sul navigatore Milano: si è sempre tappato le orecchie di fronte al canto delle sirene estere perché voleva una big italiana", spiega La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: