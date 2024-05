Marchisio: “Juve, si sperava in qualcosa in più a un certo punto. Vedevo già T. Motta…”

In collegamento a Sky Sport, l’ex centrocampista Claudio Marchisio ha parlato di diversi temi di attualità. Ecco il suo pensiero sulla Juventus e sulla Roma: “In questa stagione si sperava in qualcosa di più a un certo punto, ma non è arrivato. Ora bisogna pensare al presente, poi ci sarà la Coppa Italia, molto importante per Allegri e per la Juve.