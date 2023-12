Marco Nobili (Paramount+): “Operazione Transformers speciale, maglie all’asta. Con l’Inter…”

Marco Nobili (Paramount+) ha commentato le iniziative portate avanti in partnership con l'Inter: "C'è un clima speciale, bello essere qui. Quella con l'Inter è una sinergia molto importante per noi ma anche per i tifosi. Credo sia una sinergia molto buona per tutti. L'Inter è un ottimo partner, abbiamo fatto cose e creato divertimento".