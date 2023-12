Bisseck a Inter TV: “Mi piace partire da titolare. Ho ancora tanto da imparare ma penso di…”

L'Inter affronta il Lecce a San Siro con alcune assenza importanti. Non ci saranno infatti Lautaro Martinez e Federico Dimarco, che si sono fermati proprio in questi giorni. Dopo la vittoria della Juventus contro il Frosinone, i nerazzurri devono dare continuità e conquistare altri tre punti fondamentali per la classifica. Ne ha parlato ai microfoni di Inter TV Bisseck: "Come affronteremo il Lecce? L'abbiamo preparata come tutte le partite, l'abbiamo studiata bene come studiamo tutte le partite. Pensiamo di essere pronti soprattutto dopo la partita di mercoledì, proveremo a vincerla".