"Questo è indice della volontà di andare sempre ad aggredire l'avversario, una mentalità offensiva. Non dipende molto dai moduli: a me non ha stupito lo schieramento contro la Lazio alla fine l'ho visto come una sorta di 4-3-3, una disposizione a specchio rispetto a quella di Sarri. Ma i numeri lasciano il tempo che trovano: un grande mister con Mihajlovic diceva sempre che non esiste un modulo vincente, altrimenti lo userebbero tutti. Quello che fa la differenza nella Fiorentina è la mentalità".