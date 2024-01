Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Fiorentina-Inter, Dario Marcolin, ex calciatore e opinionista, ha parlato così del match:

"Andare a vincere a Firenze non è facile, ha fatto tantissima fatica. Mancavano due titolari, i due che li hanno sostituiti hanno fatto bene ma l'attacco dell'Inter è sempre Lautaro dipendente, è sempre Lautaro che determina. Lautaro è uscito stremato, fa sempre la differenza. Il portiere è un giocatore che ti dà 7-8 punti a campionato e lui l'ha fatto oggi con un grande intervento. Nico Gonzalez fa sempre così, aveva segnato 6 rigori su 6 prima. Oggi ha tirato debolmente ma è stato bravo Sommer. Inter-Juve? L'Inter farà la partita, la Juve proverà a stare attenta e a colpire in ripartenza. Sono due squadre solide, non regalano molto"