Marcolin: “L’Inter non sarebbe l’Inter senza uno come Marotta”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Dario Marcolin ha parlato dell'importanza dei dirigenti per le grandi squadre. "Giuntoli pure è cresciuto attraverso il Napoli e Manna può fare lo stesso percorso e chissà che non ci sia stato Giuntoli a consigliarlo a De Laurentiis".

"Il vero problema può essere lasciargli la libertà di lavoro. Forse la vittoria dello scudetto ha fatto pensare che ci si poteva ripetere anche cambiando gli uomini. Per esempio, l'Inter non sarebbe l'Inter senza uno come Marotta. Il ripartire da Manna vuol dire investire sul futuro. Ne ha pescati tanti di calciatori giovani che oggi sono in A".