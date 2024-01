Marelli: “Calcio di rigore per il Monza molto leggero. Contatto piuttosto lieve”

Il commento dell'esperto arbitrale di DAZN sul calcio di rigore concesso ai biancorossi sul tre a zero per l'Inter

Matteo Pessina ha segnato il gol dell'uno a tre in Monza-Inter su rigore concesso dall'arbitro per un fallo di Darmian in area. Su DAZN, l'esperto Luca Marelli ha commentato così l'episodio: «Il contatto di Darmian col piede sinistro sul piede destro dell'avversario Mota c'è sicuramente, è un contatto molto leggero».