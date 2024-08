Ansa: l’Inter è la squadra da battere. Favorita per titolo-bis

L'Inter e la nuova stagione. In un articolo pubblicato sul sito dell'agenzia ANSA si parla di una squadra che viaggia sulle ali dell'entusiasmo per la vittoria dello scudetto e della seconda stella. La squadra nerazzurra "si affaccia alla nuova stagione tranquilla e concentrata, sicura di non fare la fine del Napoli. La rosa più forte ha puntellato il suo organico con acquisti a parametro zero già decisi da tempo".