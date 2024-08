Il Chelsea ha dovuto recuperare i fondi dopo aver sborsato oltre 1 miliardo di sterline (1,3 miliardi di dollari) nelle ultime quattro finestre di mercato. Secondo Maresca si deve intervenire sulle regole in modo da scoraggiare i club a guadagnare attraverso la vendita dei campioni del proprio vivaio: "Tutte le squadre in questo momento sono costrette a vendere i giocatori delle giovanili a causa delle regole finanziarie. Sono problemi di tutti i club della Premier League", ha detto l'italiano.

Gallagher è stato il capitano del Chelsea per gran parte della scorsa stagione a causa dei problemi di infortunio di Reece James. Nonostante l'agitazione dei tifosi per la sua potenziale partenza, il 24enne Gallagher sembra diretto in Spagna per unirsi all'Atletico in un accordo da 33 milioni di sterline. Gallagher ha solo un anno rimanente sul suo contratto a Stamford Bridge e avrebbe rifiutato l'offerta di una proroga di due anni.