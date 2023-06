Marianella: “Inter, nessun giocatore vale Brozovic. Cosa penso di Thuram”

Il noto giornalista Massimo Marianella ha parlato così dei temi caldi di mercato di casa Inter in studio a Sky Sport

"Perdita tattica, di esperienza, Brozovic è un giocatore che tra Inter e nazionale croata ha avuto una carriera straordinaria. Ha intelligenza calcistica molto al di sopra della media. Un giocatore che a me piace molto, per tutto quello che ha dato in nazionale e coi nerazzurri, avrebbe meritato di rimanere a Milano o di andare al Barcellona.