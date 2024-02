In studio a Sky Sport, il noto giornalista Massimo Marianella ha parlato in vista di Inter-Atletico Madrid di stasera

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Massimo Marianella ha parlato in vista di Inter-Atletico Madrid di stasera: "Inter tra le grandissime d’Europa? Sì, dopo due eventi: il cambiamento pratico di Inzaghi con la finale straordinaria dell’anno scorso, che avrebbe meritato di vincere; e il cambiamento di dimensione, in Italia e in Europa. Secondo posto nel girone? Una leggerezza secondo me fin qui, nel cammino dei nerazzurri. Inter-Atletico? Sfida tosta con buona mentalità, due grandi allenatori. Con l’Atletico sai che devi sempre faticare", le sue parole.