Marianella: “Fatico a pensare a un’Inter che non arrivi in finale. Getafe scomodo, ma…”

L’Inter arriverà in finale di Europa League. E’ questa la sensazione chiaramente espressa da Massimo Marianella che, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, ha parlato così dell‘impegno dei nerazzurri questa sera a Gelsenchirken contro il Getafe negli ottavi di finale della competizione:

“Il Getafe è una squadra scomoda da affrontare, non fa giocare molto bene gli avversari. Ma bisogna distinguere tra il Getafe pre lockdown e quello post lockdown. Basti pensare che, nelle ultime 11 partite, è arrivata una sola vittoria, con 5 pareggi e 5 sconfitte. L’Inter è molto più forte, fatico a pensare che i nerazzurri non arrivino quantomeno in finale. Da italiani speriamo che tutte le nostre squadre arrivino in fondo, ma nel caso dei nerazzurri c’è anche una forte sensazione data dalla forza della squadra. Il cammino è possibile, mettiamola così“.

(Fonte: Sky Sport)