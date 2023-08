Marianella: “L’Inter avrebbe meritato di vincere la Champions. Roma e Fiorentina…”

"Un peccato quello che è accaduto l'anno scorso, il nostro calcio ha dato una bellissima dimostrazione che la curva sta andando verso l'alto per merito, per scelte anche economiche e calcistiche. E' stato un bel segnale, peccato che abbiamo finito con tre medaglie d'argento. Tutte e tre avrebbero meritato di vincere, e non lo dico con la bandiera in mano"