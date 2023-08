Mattioli: “Lukaku inaffidabile. Ho mandato a quel paese un amico di Roma che ha detto…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Rai Mario Mattioli ha parlato della situazione relativa al futuro di Romelu Lukaku , del quale si parla in ottica Juventus, ma anche Roma:

"Lukaku-Roma? Ho mandato a quel paese un amico romano che me lo diceva stamattina, non lo vedo per tante ragioni. Se la presenza di Lukaku dovesse comportare la cessione di Vlahovic sarebbe un passo indietro della gestione juventina. Ha dimostrato la sua inaffidabilità, è un giocatore da evitare".