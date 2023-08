Marianella: “Inter favorita per lo scudetto: ecco perché. Lautaro, Thuram e Pavard…”

"La mia testa di serie numero 1 del campionato è l'Inter per come ha operato sul mercato. Inter, Napoli e Juve sono mezzo passo davanti alle altre. Poi c'è un progetto molto interessante ed è quello del Milan, ha cambiato tanto e quando cambi tanto c'è sempre l'incognita di come possa andare"

Sull'Inter

"Lautaro è uno dei migliori attaccanti del pianeta. Se dovessi scommettere, metterei un euro su Lautaro capocannoniere della Serie A. Non ci sono più Dzeko e Lukaku, l'Inter è più lautarocentrica. L'attacco è meno forte dell'anno scorso ovviamente, perdi due giocatori pesanti a livello mondiale e prendi due buoni giocatori. Su Arnautovic c'è sempre un punto interrogativo da un punto di vista caratteriale, se non giocherà tantissimo non mi sembra che la sua carriera racconti di uno che si siede nello spogliatoio e dica 'io sono qua, se avete bisogno di me arrivo'. Thuram è un attaccante di fatica, di movimento, è una seconda punta a sinistra. Arnautovic è più l'alternativa di Lautaro anziché il compagno, Thuram non so se arriverà in doppia cifra di gol ma farà un grande lavoro, farà grandi ripartenze nelle partite più difficile"