Marianella: “Lukaku, tentazione Premier forte. Sarebbe una rivincita”

Il giocatore nerazzurro potrebbe dire sì all'offerta del club che lo ha già avuto in rosa ma non è andata come all'Inter

Eva A. Provenzano

Perché Romelu Lukakudovrebbe dire di sì alla proposta arrivata dal Chelsea. Ha cercato di rispondere a questa domanda Massimo Marianella, giornalista di Skysport:

«Lukaku per tanti motivi dovrebbe rimanere in Italia: rende la Serie A più ricca ed è una bella presenza sotto tutti gli aspetti. È decisivo in campo e non solo. Ma se mi chiedete cosa potrebbe pensare nella sua testa credo che la tentazione di tornare in Inghilterra sia forte», ha sottolineato.

«In Italia ha dimostrato certe cose e in Premier non è riuscito a farlo. Tornare al Chelsea - ha aggiunto il giornalista - potrebbe essere una rivincita, forse fondamentale. Lì non ha avuto grandi chance. Ha la casellina con lo zero quanto a statistiche. Capirei la tentazione di voler tornare dove non ha dominato».

(Fonte: SS24)